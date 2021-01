Politie stopt demonstratie op Marktplein, twee mensen aangehouden

IJMUIDEN - Tientallen demonstraten hebben kort na 21.00 uur gedemonstreerd op het Marktplein. De politie heeft de demonstratie een halt toegeroepen en twee personen aangehouden. De politiewoordvoerder kan niet zeggen of er een mogelijke link bestaat met een protest van een actiegroep.

Ook kan de politiewoordvoerder niet zeggen of er boetes zijn uitgedeeld.

De groep demonstranten draaide muziek en veel deelnemers hadden hun gezicht bedekt met sjaals, schrijft de IJmuider Courant. Kort na negen uur begon de demonstratie op het Marktplein. De krant schrijft dat deelnemers op hoge snelheid zijstraten en stegen inrenden en dat de muziekinstallatie werd afgevoerd, toen de politie ingreep,

Volgens de woordvoerder is de politie erheen. "Maar ik kan geen uitspraken doen over wat er verder gaande is."