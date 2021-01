Groen Geel pakt eerste punten; KZ verliest van PKC

WORMER - In de hoogste Nederlandse korfbalcompetitie, de Korbal League, was er zaterdag succes voor Groen Geel. De ploeg uit Wormer won met 22-18 van promovendus Oost-Arnhem. Koog aan de Zaan verloor thuis van PKC met 16-23.

Groen Geel pakte al snel in de wedstrijd een voorsprong en hield deze vast tot aan de rust: 14-11. Na de onderbreking bleef Oost-Arnhem goed partij bieden, maar dankzij belangrijke goals van Carlo de Vries kwam de voorsprong niet meer in gevaar en werd uiteindelijk de eindstand van 22-18 bereikt. Na de nederlaag van vorige week tegen LDODK uit Gorredijk waren dit de eerste punten voor Groen Geel in de competitie.

Koog aan de Zaan

Provinciegenoot KZ had het erg zwaar tegen PKC. In de beginfase was er nog wel een 4-1 voorsprong, maar al snel kwam de Papendrechtse trein op stoom. De vroege voorsprong werd omgedraaid in een 5-9 achterstand en daarna was er geen houden meer aan voor KZ. PKC speelde de wedstrijd vakkundig uit en won met 16-23. Na de overwinning vorige week op Oost-Arnhem was dit de eerste nederlaag van de competitie voor KZ.

Zondag komt de derde Noord-Hollandse ploeg in de Korfbal League nog in actie. Het Amsterdamse Blauw-Wit ontvangt dan LDODK om 15.30 uur.