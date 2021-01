Den Helder Suns blijft foutloos na winst op Feyenoord

DEN HELDER - D e Den Helder Suns hebben zaterdag ook hun derde wedstrijd in de Dutch Basketball League gewonnen. De ploeg van coach Peter van Noord was met 85-78 te sterk voor Feyenoord.

Den Helder wist dat het tegen Feyenoord goed bij de les moest blijven. De Rotterdamse bezoeker won vorige speelronde namelijk nog met overmacht van Apollo Amsterdam. De Helderse basketballers waren dus gewaarschuwd en begonnen daarom scherp aan de wedstrijd. Aan het einde van de eerste kwart was de wedstrijd bleek dat beide ploegen weinig voor elkaar onder deden (20-22).

In het tweede kwart begon de defensie van Den Helder echter wat barstje te vertonen. Den Helder begon steeds meer fouten te maken waardoor de Rotterdammers uiteindelijk dankzij veel succesvolle vrije worpen bij de rust met 37 tegen 44 voor stonden.

Spannend slot

Na de rust stelde Den Helder weer orde op zaken. De ploeg van coach Peter van Noord wist in het derde kwart de achterstand weer ongedaan te maken (85-78). In het restant van de wedstrijd nam topscorer Boyd van der Vuurst De Vries zijn ploeg bij de hand. De point guard was met 21 punten de topscorer aan de zijde van de Suns. In het vierde kwart kwam de overwinning niet meer in gevaar en stond bij het laatste fluitsignaal de stand van 85-78 in het voordeel van Den Helder op het scorebord.

Door de overwinning blijft Den Helder ongeslagen in de Dutch Basketball League. De Helderse formatie staat nu gedeeld eerste met Leiden, dat vandaag won van Apollo Amsterdam (76-103).

