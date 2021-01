Zo ziet de eerste avond met de avondklok eruit in onze provincie

NOORD-HOLLAND - 'Van opvallend druk' tot 'heel erg rustig': het ingaan van de avondklok zorgt voor verschillende straatbeelden in onze provincie. Om klokslag 21.00 uur ging de avondklok officieel in, wat betekent dat mensen niet meer de deur uitmogen, behalve als zij tot de uitzonderingen behoren. NH-verslaggevers zijn op pad om te kijken hoe goed de maatregelen worden nageleefd in Haarlem, Amsterdam en in de regio 't Gooi.

We beginnen in de regio 't Gooi. NH-verslaggever Mark Arents is de straat op gegaan om te kijken of daadwerkelijk mensen de deur niet uitgaan. In Blaricum en Huizen deden de straten verlaten aan, vertelt hij. "Het is echt doodstil. Je ziet helemaal niemand op straat. In een halfuur tijd heb ik wat bezorgscooters gezien en drie auto's." Ook heeft hij nog geen enkele politieauto of handhavers gezien.

In Hilversum is het echter andere koek. "De sfeer is anders. En de politie heeft hier al meerdere bekeuringen uitgeschreven. Ik zag net dat in vijf minuten vijf bekeuringen werden gegeven. Onder andere een man kreeg er een die snel een tuin inrende, alsof die van hem was. Maar na een check bleek dat niet zijn woonhuis."

'Opvallend druk'

Het tegenovergestelde is het geval in het centrum van Haarlem. "Even voor 21.00 uur was het nog best druk op straat. Her en der zag je mensen naar huis rennen of nog een laatste boodschap doen. Ook gingen veel mensen op straat kijken wat er ging gebeuren. Ook de politie is direct, toen de klok 21.00 uur sloeg op de Grote Markt in Haarlem, iedereen gaan bevragen. "Er was opvallend veel politie en handhaving in de straten", zegt NH-verslaggever Jelle Dijkstra.

Tekst gaat verder onder de foto