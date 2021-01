In bloedvorm verkerende Schouten snelt naar winst bij massastart

HEERENVEEN - Irene Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen opnieuw laten zien dat ze in bijzonder goede vorm verkeert. De schaatsster uit Hoogkarspel won met overmacht de massastart.

Irene Schouten kreeg tijdens deze massastart dit keer de hulp van Marijke Groenewoud. Mede dankzij het goede kopwerk van Groenewoud kon Schouten in de sprint afrekenen met Ivanie Blondin. De Canadese rivale van Schouten kwam ruim te kort in de sprint om aanspraak te maken op de overwinning. Groenewoud finishte achter Blondin en Schouten nog als derde.

Grootse vorm

De 28-jarige Schouten is de laatste weken enorm goed in vorm. Zo werd de Hoogkarspelse vorige week nog verrassend tweede bij het EK allround en reed Schouten eerder op zaterdag naar een nieuw persoonlijk record op de 1500 meter. Zondag rijdt Schouten nog de 3000 meter in Thialf.