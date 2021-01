Dai Dai N'tab pakt wereldbekerzege op 500 meter

HEERENVEEN - Schaatser Dai Dai N'tab heeft zaterdagmiddag de 500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Thialf. De sprinter uit Amsterdammer snelde in 34,55 seconden naar de eerste plaats toe.

De 26-jarige N'tab werd eerste voor de Canadees Laurent Dubreuil (34,65) en Ruslan Murashov (34,66) uit Rusland. De afstand werd ontsierd door valpartijen van Pavel Kulizhnikov en Kai Verbij. De twee topsprinters kwamen allebei in de eerste buitenbocht ten val.

De Amsterdamse N'tab en is de eerste Nederlander sinds Jan Smeekens in 2018 die een 500 meter in de wereldbeker wint.