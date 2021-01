Gedupeerden na relnacht Amstelveen: "Ze sloegen autoruiten in en dansten op het dak"

Evert Kersten is eigenaar van een restaurant in het oude centrum. De baksteen waarmee de vandalen zijn voorruit hebben ingegooid, ligt nog in de hoek onder een tafeltje. "Het wordt gelukkig allemaal weer gerepareerd, maar zo'n actie levert alleen maar gelul op", vertelt hij. "Het is prima als je een feestje wil bouwen maar laat ons met rust."

Graafmachine

Ook de etalage van de witgoedhandel van Marianne Koudijs moest het ontgelden vannacht. "Het is eigenlijk ongelofelijk, ik heb hier geen woorden voor", vertelt ze. Marianne woont achter haar winkel en lag al te slapen toen het gebeurde, rond half twee vannacht. "Mijn man was nog wakker. Hij riep dat jongens stenen door de ruit hadden gegooid."

Zelfs de graafmachine van Leo de Leeuw kon niet ontkomen aan de rondvliegende bakstenen. De glazen deur van het ding ligt in duizend stukjes op de grond ernaast. "Ik heb op veel plekken gewerkt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt." Hij kreeg vanochtend een telefoontje dat zijn machine vernield is en neemt de schade op.

Lastige klus

De politie heeft nog geen zicht op daders en verwacht dat het een lastige klus wordt om ze op te sporen. Daarom roepen ze getuigen op zich te melden. Vandaag is de wijkagent ter plaatse om contact met omwonenden te leggen en te inventariseren waar de schade het grootst is.

Bekijk hier de hele reportage.