Transporteurs boos over nieuwe regels voor zwaar vrachtverkeer

AMSTERDAM - Het gemeentebestuur komt met nieuwe regels voor zwaar wegvervoer. Dit om de overbelaste en in slechte staat verkerende bruggen en kademuren te ontlasten. Veel wagens die nu nog materialen en kranen de stad in brengen, komen er met de nieuwe regels niet meer in.

Het is de trots van het bedrijf, de bijna gloednieuwe vrachtwagen met elektrische kraan, die over wel 40 meter zijn werk kan doen. "We hebben er jaren aan gewerkt, zo'n kraan bestond nog niet, speciaal voor Amsterdam uitstootvrij in 2025", vertelt Edwin Schoon, een van de directeuren van transportbedrijf BQ Duiker in Amsterdam-Noord.

Hij kost een half miljoen, ze hebben er vier, en ze vormen een kwart van het totale wagenpark van het bedrijf. "Als we deze niet meer mogen gebruiken, kunnen we gaan twijfelen aan ons bestaansrecht op de lange termijn."

Zwakke kades

De gemeente zegt niet anders te kunnen. "De bruggen en kademuren zijn nooit gebouwd voor het huidige gebruik, en daarom moeten we - naast herstel en het inlopen van achterstallig onderhoud - de belasting blijvend terugdringen", aldus een woordvoerder. En dus is er nieuw beleid. Voor het zware verkeer boven de 30 ton komt er alleen nog een ontheffing als de lading niet verdeeld kan worden over meerdere wagens. En je mag niet zomaar over alle kades en bruggen rijden. De gemeente bepaalt de route.

Voor deze regel hebben de mannen van BQ Duiker alle begrip. "Wij willen natuurlijk ook niet dat we over een kade of een brug rijden en dat de boel dan instort." Maar de gloednieuwe wagens met de elektrische kranen wegen zonder lading 30 ton. "Dat hebben we speciaal zo gedaan, omdat we wisten dat er dingen zouden veranderen", vertelt Berry Q. Conijn, directeur.

Nieuwe regels

Maar voor de nieuwe regels geldt: zonder lading mag je maar 20 ton wegen, zodat je nog voor 10 ton bij kan laden. Dus die dertig zonder lading, dat is te veel.

Maar dat is nog niet alles. De nieuwe wagens met de elektrische kraan zijn 80 centimeter te lang. Ook voor die lengte hadden de mannen van BQ Duiker een reden. Er past nu namelijk precies een zeecontainer op. Als je buiten Amsterdam werkt, heb je die ruimte gewoon nodig. Binnen Amsterdam dreigt het de wagen onbruikbaar te maken.

Bezwaar

De gemeente benadrukt dat het om een voorgenomen besluit gaat, maar dat iedereen die bezwaar heeft tegen de plannen dat tot 15 februari kan doen. Edwin en Berry hebben hun bezwaar al op de bus gedaan en veel andere transporteurs ook. Wat hen betreft hoeft het niet te ingewikkeld te zijn. "Op dit moment heb je allerlei mogelijke uitzonderingen. Die willen ze allemaal schrappen. Wij zeggen: houd nou de mogelijkheid van die uitzonderingen. Dan komen we er samen wel uit."