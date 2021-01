Basketbalsters Den Helder raken ongeslagen status kwijt

BARENDRECHT - De basketbalvrouwen van Den Helder hebben na vier overwinningen op rij hun eerste competitiewedstrijd verloren. De ploeg van Mario Bennes moest in Barendrecht met 77-71 haar meerdere erkennen in CBV Binnenland.

In het najaar was Den Helder tijdens de bekerfinale nog te sterk voor Binnenland en ook de eerstvolgende ontmoeting in de competitie wist de Helderse ploeg winnend af te sluiten.

Ook in dit duel begon Den Helder weer sterk aan de wedstrijd en was er aan het einde van het eerste kwart een voorsprong van vier punten (16-20). In het tweede kwart kropen er wat slordigheden in de afwerking van Den Helder. Binnenland kon zo in het spoor blijven maar zag geen kans om echt in te lopen op de Nieuwediepers. Bij Den Helder maakte Kiki Fleuren in de eerste helft 14 punten en had daarmee een belangrijk aandeel in de voorsprong bij de rust (37-42).

