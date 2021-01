Een prentenboek voor alle opa's die er niet meer zijn

LANDSMEER - In de Brunawinkel ligt een fraai stapeltje prentenboeken. Claudia Nolasco Diniz, eigenaar van de boekwinkel, heeft niets aan het toeval overgelaten om haar eerste kinderboek te promoten. En het was precies op tijd klaar voor de Nationale Voorleesdagen die nog tot en met 30 januari duren. Maar de lockdown is een forse streep door de rekening, want allerlei activiteiten om voor te lezen gaan niet door. "Heel erg jammer. Ik was er helemaal klaar voor", zegt Claudia.

De Braziliaanse werkte in haar geboorteland als politieagent en studeerde af als advocaat. Ze was al van jongs af bezig met taal en schrijven van verhaaltjes. In Nederland volgde ze aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam een cursus creatief schrijven van prentenboeken. De landsmeerse kunstenaar Mieke ter Brake ontmoette ze in haar boekwinkel en vroeg haar om haar verhaal te illustreren.

Het prentenboek 'Voor opa' draait om de jonge Antonio die de opdracht van zijn juf krijgt een mooie tekening te maken voor zijn opa. "Maar Antonio reageert niet enthousiast", vertelt Claudia. Terwijl zijn klasgenoten druk bezig zijn, kijkt Antonio alleen maar verdrietig uit het raam. Claudia: "Antonio is mijn neefje en zijn opa was al overleden voor hij geboren werd. En hij vroeg op een gegeven moment aan zijn moeder, mijn zus, toen hij klein was: Waar is opa? Kan hij niet keer terugkomen?" Claudia werkte dit uit tot een verhaal van troost.

Voor Mieke ter Brake is het illustreren van een prentenboek ook een unieke ervaring. "Ik had alleen een keer tekeningen gemaakt bij een verhaal van mjin achtjarige kleindochter." Mieke vindt het erg leuk om kleurrijke tekeningen te maken bij Claudia's verhaal. Ze heeft nu de smaak te pakken: "Kom maar op met die boeken", zegt ze lachend in haar atelier op zolder.

Daar hoeft ze niet lang op te wachten, want Claudia tovert uit een plastic tas het manuscript voor een volgend prentenboek. 'Voor oma' gaat het heten. Mieke heeft er zin in.