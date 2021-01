Twee ruiten van basisschool 't Padland zwaar beschadigd door vandalisme

VENHUIZEN - Twee ruiten van openbare basisschool 't Padland zijn vannacht zwaar beschadigd geraakt door vandalisme. Ingrid van Heezen, directrice van de school, baalt enorm van de ontstane schade. "Het is gewoon zinloos", vertelt ze aan WEEFF. "Ik hoop dat dit een eenmalige actie was."

Het is niet duidelijk hoe laat de vandalen hebben toegeslagen bij de openbare basisschool in Venhuizen, maar vermoed wordt dat het vannacht rond 5.00 uur gebeurd moet zijn. "In het schoolgebouw waren gisteravond nog drie medewerkers van ICT bezig. Zij hebben hier niks van meegekregen. Vanmorgen zei een collega dat we flinke schade aan de ruiten hebben."

De directrice reed naar de school en zag daar de schade die was aangericht. Bij de twee ruiten zijn flinke sterren ontstaan, en gebroken glas lag op de vloer van een klaslokaal. "De glazenier vertelde mij vandaag dat de schade door flink grof geweld of door vuurwerk ontstaan is." Na een zoektocht in de omgeving van de gebroken ruiten bleek echter dat er geen stenen en vuurwerkresten waren aangetroffen.

