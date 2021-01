Halsema in videoboodschap: "Een van de zwaarste periodes in na-oorlogse geschiedenis"

De woorden van Halsema komen op de dag dat de avondklok voor het eerst ingaat. In de boodschap stelt de burgemeester dat hoewel we klaar zijn 'met de muren van ons huis, klaar met dicht zijn', de maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat nieuwe varianten van het virus de overmacht krijgen.

"Misschien is dit het moment waarop de moeilijkste, zwaarste fase van deze crisis aanbreekt. Een van de zwaarste periodes in onze na-oorlogse geschiedenis. Daaraan valt niet te ontkomen. Niet door te vingerwijzen, onze hoofd in het zand te steken of te geloven in complotten."

'Wij houden vol'

In de boodschap wordt teruggeblikt op de eerdere generaties Amsterdammers. "Er is geen deel van onze stad waar veerkracht niet van generatie op generatie is overgegeven. Van Jordaan tot Javastraat, van Geuzenveld tot Gein, Kadoelen tot de Kolenkit. We kunnen met trots terugkijken op wat eerdere generaties hebben overwonnen", aldus Halsema.