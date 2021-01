Om 21.00 uur gaat de avondklok in: dit is wat je moet weten

NOORD-HOLLAND - Vandaag is het zover: de avondklok wordt van kracht. Dat betekent dat je van 21.00 uur tot 4.30 uur niet meer de straat op mag, behalve als je tot een van de uitzonderingen behoort. De maatregel duurt ten minste tot 10 februari in de ochtend. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat dit voorkomt in Nederland.

Over examens in het hoger onderwijs was even twijfel, maar die vallen nu ook onder de uitzonderingen. Als je niet tot deze uitzonderingen behoort, riskeer je een boete van 95 euro. De volledige lijst uitzonderingen vind je hier.

De avondklok geldt voor iedereen, behalve als je tot de uitzonderingen behoort. Zo mogen mensen met een vitaal beroep ongehinderd de straat op, zoals de politie, brandweer en ambulancepersoneel. Ook mag je de deur uit als dit van je werkgever moet, voor hulpverlening, voor medische hulp aan jezelf of aan een hulpbehoevend persoon (bijvoorbeeld mantelzorg), als je een huisdier moet uitlaten (in je eentje) of als je een noodzakelijke reis moet maken.

Het is een omstreden maatregel, maar afgelopen donderdag werd na een lang debat in de Tweede Kamer de knoop doorgehakt: een meerderheid stemde in met de invoering van een avondklok die om 21.00 uur ingaat. Met onder meer deze maatregel hoopt de overheid de nieuwe Britse coronamutatie in te dammen.

De mensen die van hun werkgever de straat op moeten, zijn verplicht om een 'werkgeversverklaring avondklok' bij zich te dragen. Hierin staat dat hun werk essentieel is voor het bedrijf. Het is aan de werkgever zelf om te bepalen of zo’n verklaring nodig is, de overheid komt hier niet aan te pas. Als je zelf een werkgeversverklaring in elkaar knutselt, waarschuwde Rutte, wordt dat gezien als fraude. Daar staat een hogere straf op. Samen met de werkgeversverklaring moet je ook een 'eigen verklaring avondklok' invullen die via rijksoverheid.nl beschikbaar is.

Beroep op burgers

De politie zegt klaar te zijn voor de avondklok: roosters zijn omgegooid en agenten zullen naar verwachting latere en langere diensten gaan draaien, zodat er volop gesurveilleerd kan worden. Maar tegelijkertijd doet hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Holland Anja Schouten ook een beroep op burgers 'niet de mazen van de wet op te zoeken.'

Verder geldt voor supermarkten en afhaallocaties dat ze de deuren moeten sluiten rond 20.15 uur. Daarmee komt het ouderenuurtje te vervallen. Bezorgers van maaltijden mogen wel eten rondbrengen, als ze een werkgeversverklaring kunnen laten zien.

Ook gaat er nog een maatregel in: Nederland weert vanaf vandaag passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Bovendien moeten reizigers uit de hele wereld twee keer op corona zijn getest voordat zij het vliegtuig naar Schiphol mogen instappen. Na aankomst in Nederland moet iedereen verplicht in quarantaine.