Tussenstand stikstofmeting denktank A27 positief dankzij coronacrisis

Dankzij het vele thuiswerken werd er minder over de snelweg gereden, waardoor de hoeveelheid stikstof lager uitviel. "Op dit moment zie je dat de waarde vrij gunstig is. Het ligt tussen de 10 en 20 microgram per kubieke meter", legt Buijks uit. "Daardoor geeft de GGD een groen tot lichtgele signaalwaarde." Ook in Laren en Eemnes valt de luchtkwaliteit positief uit. De gemiddelde grenswaarde per jaar volgens de Rijksoverheid is 40 microgram per kubieke meter.

Wel waarschuwt Buijks voor het toenemen van de verkeersintensiteit als de coronacrisis voorbij gaat. Daarvoor denkt hij dat de huidige uitslag een mogelijke nulmeting kan zijn.

Meetbuisjes

Onder de naam Denktank A27 begon een betrokken bewonersgroep uit Blaricum begin vorig jaar met het meten van stikstofdioxide. Dit deden ze door middel van het plaatsen van zeven Palmes-meetbuisjes. Ook bewoners verenigingen uit Eemnes en Laren sloten zich bij het project aan. Inmiddels zijn er vijftien van deze buisjes geplaatst.

Het project genaamd Hollandse Luchten moest een goed beeld geven van de luchtkwaliteit in de omgeving. Het initiatief wordt ondersteund door de GGD en de provincie Noord-Holland. Uiteindelijk hoopt Buijks dat de BEL-gemeenten blijven strijden voor een lage stikstofmeting.

Oorspronkelijk zou de proef tot eind 2020 lopen, maar na overleg is besloten de proef tot eind dit jaar door te trekken.

Luister het hele interview terug via deze link.