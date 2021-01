VLOG: sporten in de sportschool!?

Op het industrieterrein van Enkhuizen brengt Desi een bezoek aan Tyron Terbeek, personal trainer. "Omdat wij medisch zijn, mogen wij ons beroep blijven uitvoeren", vertelt Tyron. Voorbeelden van medische redenen zijn bijvoorbeeld knieklachten of een herstel na een operatie. Tyron werkt samen met zijn vriendin, die fysiotherapeut is. "Ze worden eerst bij Milou behandeld, daarna komen ze bij mij en dan kunnen we aan de bak", lacht Tyron.

Luie zweet

Ook vertelt Tyron dat het mogelijk is om bijvoorbeeld aan je gewicht of kracht te werken. Daarbij is het ook goed om het luie zweet eruit te werken. Dat luie zweet is er bij Desi ook ingeslopen, dus de hoogste tijd om aan de bak te gaan. Het antwoord op de vraag hoe vaak je per week minimaal aan de slag moet om je doel te halen? "Minimaal twee keer per week", aldus Tyron.

Benieuwd welke oefeningen Desi moest doen? Bekijk dan de video.