Directeur Gooise GGD: 'Beperkende factor is beschikbaarheid van vaccins'

De beschikbaarheid van de vaccins in de Gooi- en Vechtstreek laten soms de wensen over. Dat zegt directeur van de GGD René Stumpel in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. Het blijft vooralsnog spannend of er genoeg prikken zullen zijn, maar Stumpel verzekert dat iedereen die een afspraak heeft staan, zijn prikken kan halen.