Sylvette verzorgt tijdens corona wekelijks een digitale koffiemiddag voor jong en oud

MEDEMBLIK - Sylvette Ernsting is welzijnswerker in de gemeente en verzorgt iedere week een digitale koffiemiddag voor jong en oud. "Het is zo leuk door op deze manier samen te komen, elkaar te inspireren... En misschien hebben we samen ook nieuwe ideeën om op te zetten", licht ze de middagen toe op WEEFF Radio.

Sylvette is samen met haar collega Remco Koelemeijer een jaar actief als welzijnswerker in de gemeente Medemblik. "Als je aan de slag gaat en je wilt buurtinitiatieven ontwikkelen, dan moet je de dorpen in, contacten gaan leggen met mensen en netwerken opbouwen", vertelt Sylvette. "Ik begon leuk, maar gaandeweg kwam corona en moesten we vanuit huis werken."

Dat maakte haar werk erg lastig. Uiteindelijk konden zij en Remco een aantal activiteiten afgelopen jaar organiseren, waarvan de laatste Meals on Wheels was. Hier werden in samenwerking met het Rode Kruis, GGD en het wijkteam 330 gratis maaltijden rondgebracht naar mensen binnen de gemeente. Bij deze maaltijden werden kartonnen bordjes uitgedeeld waarop een qr-code stond. Door deze te scannen konden mensen meedoen met een digitale koffieavond.

Themamiddagen

"Die avonden waren enorm gezellig, en heel veel mensen wilden hun ervaringen of hobby's met de rest delen", legt Sylvette uit op WEEFF Radio. "Dus toen heb ik ook rondgevraagd of ze het leuk zouden vinden om hier een vervolg aan te geven. Een aantal was erg enthousiast."

De club bestaat momenteel uit vijf mensen, en ook het Rode Kruis doet graag mee aan het nieuwe initiatief. "Dat vinden we echt heel mooi", vertelt Ernsting. "Een keer per week, op dinsdagmiddag, komen we samen. Elke week is er een nieuw thema, waar altijd inspirerende verhalen uit komen. Het volgende onderwerp is om iets te vertellen waar je heel trots op bent. Op iets wat je hebt gedaan. Ik ben heel benieuwd wat daar weer uit komt."

Smaakt naar meer

De gezellige digitale middagen zijn voor Sylvette de aanleiding om uit te breiden. Het is niet de bedoeling dat er een heel grote groep ontstaat, maar dat er meerdere kleine groepen bij elkaar komen om een gezellig samenzijn te hebben. Ook jongeren wordt aangespoord om zich aan te melden.

"Als er ook jongeren zijn die het hartstikke leuk lijkt om mee te doen, dan zeg ik: 'kom maar op, gaan we doen'. Alle leeftijden zijn welkom en dan kunnen we van daaruit kijken hoe en wat we verder moeten regelen."

Hieronder kun je het hele interview met Sylvette Ernsting op WEEFF Radio terugluisteren. Ook hoor je daar hoe je je het beste op kunt geven voor het digitale koffiedrinken.