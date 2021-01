Gedumpte pop in zak zet politie op verkeerde been: "Het leek zó echt"

ALKMAAR - Vanwege de vondst van een mogelijk stoffelijk overschot in het water langs de Bierkade heeft de politie daar vanochtend uitgebreid onderzoek gedaan. Uiteindelijk bleek het niet om lichaam, maar om een pop te gaan.

Eenmaal op het droge bleek dat er geen lichaam, maar een pop in de zak zat. "Wij dachten ook aan een stoffelijk overschot, want het leek zó echt", aldus een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

De politie werd gebeld door iemand die langs de kade liep en een zak in het water zag. De politie vond de vondst ook verdacht, en zette daarom de Bierkade af en liet de zak door duikers uit het water halen.

