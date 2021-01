VLOG: de 5000ste besteller en het jongste lid van de bieb 🥧

STEDE BROEC - Twee feestjes bij de Westfriese Bibliotheek in Stede Broec: het jongste lid van de bieb en de 5.000ste besteller van de BestelBieb. Reden genoeg om in de bakfiets te springen met taart en boeken. In de bakfiets was nog een plekje over voor Desi en zij ging mee om de mensen te verrassen.

Samen met Anna Verschoor, lees- en mediaconsulent van de Westfriese Bibliotheek, gaat Desi op pad. Een bakfiets vol met prentenboeken en taart staat klaar. Het zijn de nationale voorleesweken en hierdoor gaat de bieb twee mensen verrassen. "Ons jongste lid, van nog maar twee weken en de 5.000ste bestellen van de BestelBieb", vertelt Anna.

5000ste besteller

Ondanks dat de accu van de elektrische bakfiets het niet deed, trapte Anna vol enthousiasme naar het eerste adres. Namelijk het adres van de 5.000ste besteller van de BestelBieb. De BestelBieb is in het leven geroepen toen de bibliotheken de deuren moesten sluiten. Het idee is simpel: Bestel je boeken, geef je wensen of specifieke titels aan en de boeken worden met de bakfiets bezorgd aan huis.

Inmiddels hebben er dus al 5.000 bestelling plaatsgevonden en dat moet gevierd worden. "Ik vind dit heel gaaf. Ik was al zo blij dat ik gewoon mijn boeken kreeg en nu krijg ik ook nog taart!", reageert de 5.000ste besteller enthousiast.

Taart met muisjes

Na de eerste geslaagde verrassing, gaan Anna en Desi door naar een ander adres in Stede Broec. De taart met muisjes op schoot en heerlijk fietsen door West-Friesland. Ondertussen vraagt Desi zich af: "Het jongste lid is twee weken oud, wat heeft die aan een abonnement bij de bieb?".

Dat heeft alles te maken met het positieve effect van voorlezen op jonge kinderen, vertelt Anna. "BoekStart is een programma gericht op de aller kleinste, tussen de 0 en 4 jaar, om het lees plezier te bevorderen". Daarnaast is het, volgens Anna, bewezen dat kinderen die vanaf jong af aan kennis maken met taal, hier later profijt van hebben op school. Ook zou het goed zijn voor de band tussen ouder en kind.

Benieuwd hoe de taarten in ontvangst werden genomen? Bekijk hier de video.