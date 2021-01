Stoommachinemuseum blij met klassieke aanwinst: stoomwals 'Hendrik-Jan' uit 1951

MEDEMBLIK - Het Nederlands Stooomachinemuseum is verheugd met haar nieuwste aanwinst: een Henschel stoomwals uit 1951. Het museum in Medemblik had dringend behoefte aan een nieuwe wals, omdat de oude niet meer werkt. "De Hendrik Jan wordt met open armen onthaald", laat het stoommachinemuseum weten.

Het Medemblikker museum neemt de volledig gerestaureerde stoomwals over van een museum uit Winterswijk, waar niet genoeg vrijwilligers zijn om de wals te onderhouden en te bedienen. Bij het Nederlands Stoommachinemuseum was de behoefte aan een stoomwals juist heel groot, omdat de ketel van hun huidige Garret-stoomwals is afgekeurd.

De kosten voor vervanging van de ketel zijn te hoog, en de stoomwals is al jaren niet meer operationeel. Hierdoor kon het museum deze niet tentoonstellen bij evenementen.

"Wij zijn heel blij met deze stoomwals", aldus het museum in Medemblik. "We kunnen niet wachten tot de maatregelen versoepeld worden om onze nieuwste aanwinst aan het publiek te tonen en rondjes te laten rijden over het museumterrein."

Unieke stoomwals

Na de Tweede Wereldoorlog bouwde het Franse bedrijf Henschel (& Schon) maar tien walsen van het type dat het Nederlands Stoommachinemuseum nu verworven heeft. Van de DAW25 is bekend dat er nog zes in Duitsland en een in het Verenigd Koninkrijk staan.

Vrijwillgers kochten de stoomwals van de failliete wegenbouwer Te Stiepe en brachten de machine onder in een stichting. Na een grondige reparatie waarbij de ketel naar Engeland werd verscheept om op te knappen stal de stoomwals vanaf 2008 de show op meerdere publieksevenementen van verschillende musea.