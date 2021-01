Politie beëindigt feest met ruim 100 jongeren onder spoorviaduct Hoofddorp

Het feest zou zijn bezocht door zo'n 100 à 150 jongeren, van wie het grootste deel tussen de 18 en 22 jaar, aldus de politie Haarlemmermeer. Agenten probeerden de locatie te 'isoleren', maar hadden daar moeite mee omdat er feestgangers op de uitkijk stonden.

Toen agenten bij het feest aankwamen, stoven de jongeren uiteen. Een onbekend aantal jongeren is op de bon geslingerd.

Eerdere feesten en bijeenkomsten

De afgelopen tijd is het ieder weekend raak in Haarlemmermeer. Zo maakte de politie twee weken geleden een eind aan een feest met 24 bezoekers in Vijfhuizen. En vorig weekend viel de politie een loods in Lijnden binnen, waar op dat moment 66 mensen aanwezig waren voor de opnames van een clip van zangeres Famke Louise. Alle aanwezigen kregen een boete.