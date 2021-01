Overleden persoon gevonden onder auto in Hilversum

HILVERSUM - De politie heeft vanavond aan de Van Ostadelaan in Hilversum een overleden persoon aangetroffen. De persoon raakte bekneld onder een auto die bij een huis in de straat stond, zegt de politie tegen NH Nieuws.

Wat er exact is misgegaan, wil de politie nog niet zeggen. "We gaan niet uit van een misdrijf, maar van een ongeluk", zegt een woordvoerder. Ook is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat.

Agenten hebben de straat afgezet om onderzoek te kunnen doen naar wat er precies is gebeurd.