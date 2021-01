Telstar pakt met veel pijn en moeite een punt tegen Jong AZ

VELSEN-ZUID - Telstar en Jong AZ hebben vrijdagavond in een zeer aantrekkelijke wedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld. De talenten uit Alkmaar leken lang de drie punten mee naar huis te gaan nemen, maar een laat doelpunt van Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek gooide roet in het eten voor Jong AZ.

Telstar begon het thuisduel tegen Jong AZ met dezelfde elf namen als in de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen TOP Oss. In het eerste kwartier was het Jong AZ dat het beste aan de wedstrijd leek te zijn begonnen, maar de Witte Leeuwen zouden als eerste op voorsprong komen. De rappe Gyliano van Velzen legde de bal perfect terug op de mee opgekomen Ilias Bronkhorst. De verdediger van Telstar schoot de bal rond de penaltystip buiten bereik van AZ-doelman Mees Bakker in het doel voor de 1-0.

Geen grip

Ondanks de voorsprong kon Telstar maar moeilijk grip op de wedstrijd krijgen en bleef Jong AZ het spel controleren. Kansen waren er over en weer, maar het was de ploeg uit Alkmaar die het tweede doelpunt van de wedstrijd maakte. Kenzo Goudmijn verschalkte doelman Jasper Schendelaar bij de eerste paal na een voorzet van Fedde de Jong. Met zijn eerste doelpunt van het seizoen zorgde Goudmijn zo voor de 1-1 ruststand in Velsen-Zuid.

