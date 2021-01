Bij heropening bioscopen nog genoeg films op de plank, "maar daarna valt een gat"

Jan Uttien, filmprogrammeur bij de Filmschuur in Haarlem, maakt zich daar niet zo veel zorgen om. "Er is juist wel voldoende aanbod voor als we weer mogen, want alles wat gemaakt is wordt 'on hold' gezet. Er is natuurlijk veel gecanceld, veel distributeurs hebben hun films niet uit willen brengen. Op korte termijn is er daardoor een overaanbod."

Maar na die periode, verwacht de programmeur een gat. "In de verre toekomst is dat wel een probleem."

Anticiperen

Erik Weel van de Corso Bioscoop in Castricum verwacht dat die periode zich na een half jaar aan gaat breken. "Zoals ik het analyseer, is het niet het aanbod nu, maar over een half jaar. Er is natuurlijk veel minder geproduceerd. Eerst hebben we een prop met materiaal dat al af is. Dan krijgen we bijvoorbeeld Bond en andere uitgestelde producties. Maar daarna gaat er een gat vallen."

Hoe erg de bioscopen in onze provincie daar uiteindelijk last van gaan krijgen, weten ze niet. Weel zegt in ieder geval dat gat aan content niet te vrezen. "Je moet positief kijken wat er wel is. Je gaat je wat verbreden om toch een interessant aanbod te houden. Ook de filmdistributeurs anticiperen daar vast weer op. Dan komen ze bijvoorbeeld met een leuke Italiaanse of Spaanse film. Dat kan ook leuk zijn."