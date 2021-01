'Hemel' van de Grote Kerk weer zo goed als nieuw

ALKMAAR - Na twee jaar zijn ze weer terug: de gewelfschotels die in de Grote kerk thuishoren. Restaurateur Edwin van den Brink heeft ze destijds zorgvuldig verwijderd en gewerkt aan de restauratie. Die was hard nodig. "Ze waren behoorlijk aangetast door onder andere water en beestjes, maar er is tijdens de reformatie ook nog over het bladgoud heengeschilderd, omdat dit soort pracht en praal eigenlijk moest verdwijnen."

Om de schotels zo op de vloer van de kerk te zien liggen en deze van dichtbij te kunnen bekijken, is bijzonder, vertelt de restaurateur tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "Dat is eens en nooit weer want straks zitten ze weer voor vijftig jaar op 29 meter hoogte."

Het was een flinke klus om de schotels van het plafond te halen. Een speciale hoogwerker is nodig om tot boven in het gewelf te kunnen komen.

Glazen deuren

De hoogte is voor een hoogwerker geen bijzonderheid, maar dat hij zijn apparaat, zonder de de glazen deuren van de kerk te beschadigen, naar binnen moet krijgen is dat wel.

Met een paar kleine aanpassingen rolde het apparaat uiteindelijk netjes naar binnen. In de loop van volgende week worden de schotels opnieuw aangebracht.