Wielrenner Dylan Groenewegen maakt rentree in Ronde van Hongarije

AMSTERDAM - Dylan Groenewegen zal van 12 tot 16 mei tijdens de Ronde van Hongarije weer voor het eerst in actie komen in het wielerpeloton. De Amsterdamse sprinter zit nog tot 7 mei een schorsing uit voor veroorzaken van een valpartij in de Ronde van Polen.

Dylan Groenewegen bij de presentatie van Team Jumbo-Visma - Pro Shots / Remko Kool

De 27-jarige Groenewegen zit op dit moment een schorsing uit van negen maanden voor het veroorzaken van een valpartij in de Ronde van Polen afgelopen augustus. Landgenoot en collega-sprinter Fabio Jakobsen kwam hierbij hard ten val. "Ik hoop dat ik straks weer plezier aan het koersen kan beleven", zei Groenewegen vrijdag. "Er is veel gebeurd en daarmee houden we rekening bij mijn terugkeer. Natuurlijk hoop ik weer om de overwinning te kunnen sprinten, maar het belangrijkste is eerst dat ik mijn plek in het peloton terugvind."

Kleinere eendagskoersen Groenewegen zal dus nu in de Ronde van Hongarije zijn rentree maken in het peloton. De wielrenner van Jumbo-Visma zal in 2021 verder een programma afwerken van meerdere kleinere eendagskoersen en rittenwedstrijden. Na de Ronde van Hongarije zal Groenewegen achtereenvolgend starten in de Ronde van Noorwegen, Rund um Köln en de ZLM Tour.