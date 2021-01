Burgemeester Wienen vindt avondklok nu wel echt nodig: "Tanden op elkaar!"

In het najaar was de Haarlemse burgemeester nog fel gekant tegen de invoering van de avondklok. Maar nu het kabinet en de Tweede Kamer de knoop hebben doorgehakt, staat hij pal achter deze maatregel om vooral verspreiding van de Britse mutatie van het coronavirus in te dammen. "Dat is mijn taak nu, en dat doe ik."

Burgemeester Wienen heeft vandaag met zijn collega's uit de regio Kennemerland, de politie en het Openbaar Ministerie overleg gevoerd hoe de avondklok gehandhaafd moet worden. Boa's mogen niet bekeuren, dus de handhaving na 21.00 uur rust volledig op de schouders van de politie. Met een 'slimme' ingreep in het dienstrooster hoopt burgemeester Jos Wienen te kunnen voorkomen dat agenten op andere tijdstippen van de dag niet ingezet kunnen worden.