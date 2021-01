Politie doet onderzoek in loods aan Zuiderdijk in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - De politie is vanmorgen een onderzoek gestart bij een loods aan de Zuiderdijk. Het onderzoek startte om 9.00 uur en volgens getuigen is er een aanhouding verricht. Een woordvoerder van de politie kon dat nog niet bevestigen.

Volgens ooggetuigen zijn er naast de aanhouding, enkele vaartuigen in beslag genomen. Ook is er een woning nabij de loods doorzocht. Het is onduidelijk waarom de politie onderzoek deed bij de loods in Bovenkarspel.

De politie kon nog niet bevestigen wat zich vandaag aan de Zuiderdijk heeft afgespeeld. "Op dit moment zijn wij nog bezig met een rechercheonderzoek", licht de woordvoerder toe. "We hopen morgen met meer informatie te komen."