Handgranaat aangetroffen bij bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost

AMSTERDAM - Op de Laarderhoogtweg in Amsterdam-Zuidoost is vanochtend een handgranaat aangetroffen bij een van de bedrijfspanden. De politie doet onderzoek naar de situatie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om het projectiel af te voeren. Waar en waarom het explosief is neergelegd, is nog onduidelijk.

Vannacht was er ook een ontploffing bij een bedrijfspand in Duivendrecht. Of de zaken met elkaar verband houden, is niet duidelijk.