Helderse handhavers dragen sinds deze maand een AED in de rugzak mee

DEN HELDER - De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Den Helder hebben sinds deze maand een automatische externe defibrillator (AED) in hun rugzak zitten. Daarmee kunnen zij direct in actie komen als iemand moet worden gereanimeerd.

De AED is zo klein, dat hij in een rugzak past. Het apparaat kan daardoor door de boa's worden meegedragen op de fiets of in een auto. Met de defibrillator kan worden geprobeerd het hartritme te herstellen bij een hartstilstand. Dat gebeurt door het geven van een elektrische schok, waardoor de hartspier samentrekt.

Wethouder Remco Duijnker, verantwoordelijk voor de handhavers, is blij met de AED's. "Onze boa's zijn een visitekaartje van onze stad en hulpverlening hoort daar bij. Ze zijn sowieso getraind om eerste hulp te verlenen. Ze kunnen ook reanimeren. Het is geweldig dat ze nu ook AED's bij zich hebben. De boa’s surveilleren in alle wijken van onze gemeente. Iemand met een hartstilstand heeft doordoor een grotere kans om te overleven."