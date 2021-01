Bijna de hele Sportlaan wil niet dat tennisvereniging met twee banen uitbreidt

64 van de 69 bewoners van de Sportlaan zijn het erover eens: De uitbreiding van tennisvereniging All Out gaat niet samen met de nu al benauwende parkeersituatie. Bewoners die vlak voor de plek wonen waar de twee banen moeten komen, vrezen ook voor hinder van de lichtmasten. "Dat geldt voor zo'n 12 tot 14 huizen", aldus bewoner Ton.

Aan de Sportlaan in Aalsmeer komen naast de leden en bezoekers van de atletiekvereniging, ook al jaren de tennissers bij All Out. De vereniging heeft zo'n 1.360 leden en is een van de grootste tennisverenigingen van het land.

Volgens Chirstoph van den Heuvel, voorzitter van All Out, is de uitbreiding hoognodig. De naastgelegen atletiekvereniging is recent gerenoveerd en daardoor zijn er voor All Out geen andere uitbreidmogelijkheden. "Wij denken dat dat met onze planningsskills tot 30 procent meer capaciteit geeft. Daardoor hoeft onze jeugd niet meer binnen te spelen bij competitiewedstrijden." Nu staan de deuren van de tennishal tijdens de zomer open.

Maar de uitbreiding biedt nog meer mogelijkheden: "Dan kunnen we naast toernooien ook nog vrij spelen en kan er ook buiten getraind worden in de zomer. Het is en blijft toch een buitensport", aldus Christoph.

Protest

André Engels, die in de Sportlaan nu op zo'n 100 meter van de tennisvereniging woont, wil niet dat er op deze manier invulling wordt gegeven aan de plannen. Daar is bijna de hele buurt het mee eens, omdat het nu op drukke dagen al een chaos kan zijn met komen en gaan van auto's en fietsers. Parkeren in de straat is een probleem.