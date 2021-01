Drugsbaron Henk R. na celstraf in Amerika weer in Nederland

AMSTERDAM - Henk R., ook wel bekend als drugsbaron de Zwarte Cobra, is terug in Nederland. Vandaag keerde hij terug na een jarenlange gevangenisstraf, die hij in de Verenigde Staten heeft uitgezeten. Zijn vrijheid was niet van lange duur, want hij is meteen weer aangehouden in verband met een twintig jaar oude straf die nog openstaat.



AdobeStock

Jarenlang verbleef R. in verschillende gevangenissen in de Verenigde Staten. In opdracht van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA werd R. door een vriend van hem meegelokt naar Bermuda waar ze R. in de val lokten. Hij bood aan te bemiddelen bij het smokkelen van XTC-pillen naar New York. Uiteindelijk is hij in Spanje opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Quote "Nederland heeft hem laten stikken. Het recht om hem te vervolgen hebben ze, wat mij betreft, verspeeld" Mark Teurlings, advocaat Henk R.

Volgens zijn advocaat Mark Teurlings was de actie van de DEA niet volgens de regels. Deze manier van uitlokking zonder toestemming is in Nederland verboden. Justitie in Nederland had een Amerikaans verzoek hiertoe afgewezen. De Amerikanen hebben hun operatie toen echter toch doorgezet. Maar dat was niet het enige. "Ze hebben Amerikaanse gevangenen gebruikt om tegen hem te verklaren. Ik heb later vast kunnen stellen dat het leugens waren. Toch heeft de rechter hem veroordeeld tot twintig jaar", aldus Teurlings. Straf uitzitten R. moet nog veertien maanden uitzitten na een veroordeling uit 2001 voor een drugszaak. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie hem ook vervolgen voor de moord op een drugshandelaar en zijn vriendin in Antwerpen in 1993. Justitie zegt dat hij daar opdrachtgever voor is. Zijn advocaat Mark Teurlings heeft een gratieverzoek ingediend, omdat hij vindt dat zijn cliënt al genoeg heeft geleden. "Nederland heeft hem laten stikken. Het recht om hem te vervolgend hebben ze, wat mij betreft, verspeeld".