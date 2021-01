Anonieme gever zorgt voor blijdschap bij medewerkers en bewoners Sint-Jozef

WERVERSHOOF - Doordat er vanwege de maatregelen tegen het coronavirus bijna geen mensen meer in het bejaardenhuis op bezoek mogen komen, is het voor veel bejaarden een sombere tijd. Daarom kwam een anonieme gever op het idee om een plaatselijke tulpenkweker de opdracht te geven om tulpen te bezorgen bij het verzorgingshuis Sint-Jozef.

Afgelopen zaterdag was het nationale tulpendag en daar deed Haakman Flowerbulbs ook aan mee. "Wij gaven daar dus ook wat extra aandacht aan. En daar kwam deze meneer dus ook op af en die zei: 'voor een bepaald bedrag mag je bloemen brengen bij het Sint-Jozef'", zegt Dirk-Jan Haakman van het tulpenbedrijf uit Wervershoof. Dat initiatief maakte bij Dirk-Jan ook wat los. "Dat vond ik een heel mooi gebaar. Wij hebben dat bedrag verhoogd zodat we alle bewoners een grote bos bloemen konden bezorgen", vult Haakman aan.

Reden

Waarom deze anonieme gever deze gift zomaar deed weet Haakman niet precies. "Het zijn moeilijke tijden en daar hebben we het samen ook even over gehad. Die mensen krijgen wel aandacht van de media maar niet van de mensen die normaal gesproken langs mogen komen", zegt Haakman.

Ook de reactie van de medewerker die Dirk-Jan sprak was erg positief. "Ze waren super blij en ze vonden het erg attent dat er zo om ze gedacht werd." Een medewerkster van het Sint-Jozef bevestigd dat. "We zijn er heel erg blij mee. Ze staan hier ook in de gezamenlijke huiskamer. Het zijn prachtige tulpen", zegt ze enthousiast.

"Het voelt ook echt als een soort steuntje in de rug", vult ze aan. In totaal zijn er 60 grote bossen naar het Sint-Jozef gegaan. "Wij hebben die netjes in de gang gezet en het personeel heeft ervoor gezorgd dat de bosjes tulpen bij de bewoners zijn bezorgd", sluit Dirk-Jan af.