Inktzwart scenario dreigt voor tatoeëerders, branchevereniging vermoedt illegaal tatoeëren

BEVERWIJK - De Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst (NBTK) doet haar uiterste best om de tatoeagesector uit de underground scene te trekken en het imago op te vijzelen. Tot nu toe met succes, maar nu het merendeel van de tattooshops als gevolg van de coronacrisis op omvallen staat, zullen sommige tatoeëerders toch kiezen voor de zwart betaalde underground scene.

Lianne Grootenhaar-Scholten van de Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst - Melvin Winkeler

"Laat ik voorop stellen dat de meeste tatoeëerders ook deze tweede lockdown zullen uitzitten. Wel vermoeden wij dat anderen toch stiekem tatoeëren, simpelweg om hun broek omhoog te kunnen houden", vertelt Lianne Grootenhaar-Scholten, secretaris bij de NBTK. Naast haar functie bij de landelijke brancheorganisatie, runt Grootenhaar-Scholten samen met haar man een tattooshop. Zij kreeg meerdere malen de vraag of ze 'ondanks de lockdown toch een tattoo kon zetten'. "Wij zijn niet de enige aan wie die vraag wordt gesteld en hoewel wij daar niet op ingaan, zullen er zeker een aantal zijn bij wie het water dusdanig aan de lippen staat, dat die een andere keuze maken." Nederland telt ruim 2000 tatoeagewinkels. Waar bij de eerste lockdown veel van hen nog konden terugvallen op hun reserves, is deze lockdown voor de meesten niet vol te houden, zo legt Grootenhaar-Scholten uit. "We horen de meest schrijnende verhalen, veel van de ondernemers staan op omvallen, of zijn al omgevallen”, aldus Grootenhaar-Scholten. "Kijk maar eens op Marktplaats, daar worden volledige inboedels van tattoostudio's aangeboden." Absolute nulpunt "Net als andere ondernemers die een contactberoep hebben, kunnen de eigenaren van een tattooshop ook tijdens deze tweede lockdown niets anders dan de tijd uitzitten", zegt Grootenhaar-Scholten. "Waar retail of restaurants nog online kunnen verkopen of bezorgen, zagen tattoo artiesten hun inkomsten in een keer kelderen tot het absolute nulpunt."

René Erkamp is eigenaar Royalty Tattoos in Beverwijk en zijn situatie wijkt niet af van hetgeen de brancheorganisatie beschrijft. “Ik heb net als tijdens de eerste lockdown opnieuw geen inkomen. En de steunpakketten klinken leuk, maar er zijn zoveel kleine lettertjes, ik val voor beiden net buiten de boot”, zegt de Beverwijker. Het NBTK is blij met de verhoging van de steunpakketten, maar geeft aan dat dit het niet haalt bij de financiële problemen waar veel ondernemers in de contactberoepensector terecht zijn gekomen. Underground scene “We zijn enorm bang dat als gevolg daarvan de gecontroleerde tatoeagebranche wegvalt en veel tattoo-artiesten hun toevlucht zullen zoeken in de underground scene”, zegt Grootenhaar-Scholten. "Want hoe je het wendt of keert, het scheelt hen vaste lasten en ze hebben weer inkomsten."

Erkamp houdt zich netjes aan de maatregelen, met als gevolg dat hij wederom al vijf weken geen inkomsten heeft, maar wel de vaste lasten houdt. "Ik verdien normaliter ongeveer 700 euro per dag en dan ben ik nog een van de goedkopere artiesten in de regio. Mijn vriendin en ik hadden geld gespaard voor de inleg om ons eerste huis te kunnen kopen, maar dat spaargeld 'eten we nu op'", vertelt Erkamp. "Bedankt, meneer Rutte."

René Erkamp toen hij nog wel aan het werk kon, zijn tattoo shop in Beverwijk is inmiddels al vijf weken dicht vanwege de lockdown - Eigen beeld

Of het gaat om het grote aantal ondernemers dat op de financiële rand van de afgrond staat, of het feit dat tatoeëerders illegaal tatoeëren en daarmee onder de radar verdwijnen, de gevolgen voor de branche zijn op alle vlakken desastreus. Daar is Grootenhaar-Scholten van overtuigd. "We zijn nu in overleg met brancheverenigingen van andere contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, om samen te werken en aan de regering te eisen dat er steunpakketen komen die passen bij onze beroepsgroepen. Dit heeft namelijk niets meer te maken met ondernemersrisico, dit is een staatsrisico", zegt ze gedecideerd. Lockdown-tatoeage De angst dat steeds meer tatoeëerders straks wel instemmen met 'een tattoo zetten tijdens de lockdown', neemt bij Grootenhaar-Scholten toe. "Er is voor nu nog een grote bereidheid om zich aan de maatregelen te houden, maar de mogelijkheid om zich aan die bereidheid te houden, die wordt helaas steeds kleiner."