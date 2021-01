Politie geeft beelden van dader gewapende overval vrij

HOORN - In de zoektocht naar de overvaller van een supermarkt aan het Nieuwland heeft de politie vanochtend beelden vrijgegeven die moeten leiden naar de dader. Op de camerabeelden is te zien dat de dader een kleine vuurwapen in zijn hand heeft. Bij de overval is dankzij een dappere kassamedewerker geen geld gestolen.

Rond 18.15 uur op zaterdag 6 januari stapte de overvaller de supermarkt aan het Nieuwland binnen. Volgens de politie is hij tussen de 30 en 40 jaar oud, heeft hij een normaal postuur en is hij tussen de 1,70 meter en 1,80 meter lang.

Ten tijde van de overval droeg de overvaller een donkerblauwe jeans, een zwarte jas en een zwarte pet. Verder droeg hij een mondkapje en had hij een kleine vuurwapen in zijn hand.

Kassamedewerker blijft rustig

Bij aankomst in de supermarkt loopt de overvaller direct naar de kassa. Daar toont hij zijn wapen op de balie en eist hij in het Engels losgeld uit de kassa. De medewerker blijft echter uiterst kalm en probeert met de dader in gesprek te gaan.

Omdat ze niet weet wat ze moet doen schuifelt zij heen en weer achter de balie. Ze vraagt de man of hij haar niets aan wil doen en of hij de winkel snel wil verlaten. Kort daarna verlaat de overvaller zonder buit de winkel en gaat hij lopend in de richting van het spoor.

Het besef wat er gebeurd is komt pas later bij de kassamedewerker naar boven. Ze is verbaasd dat zij zo rustig is gebleven in deze situatie.