Tweede woonlocatie voor arbeidsmigranten op komst: dorpsraad Spanbroek stelt eisen

SPANBROEK - De mogelijke komst van een tweede huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in het dorpscentrum van Spanbroek zorgt voor opschudding. Buurtbewoners vrezen vooral dat de parkeerdruk toeneemt. De dorpsraad mengt zich in de kwestie en zegt de plannen te willen stoppen. Mocht dat niet lukken, dan wil de dorpsraad de nog onbekende exploitant een aantal voorwaarden toeleggen.

Eerder berichtte NH Nieuws al over de commotie, die ontstond nadat een bouwvergunning onder de noemer 'expat hotel' werd aangevraagd bij de gemeente Opmeer. Tegen dit plan dienden ruim zeventig buurtbewoners bezwaar in. Lokale politieke partijen stelden er vragen over aan burgemeester GertJan Nijpels. Diezelfde partijen startten een petitie tegen de komst van een hotel, die vervolgens weer 1.106 keer werd ondertekend. Het gaat in het kort om de locatie van de voormalige kroeg Amazone, die een prominente plek heeft zodra je het dorp inrijdt. De bouwval moet plaatsmaken voor een nieuw gebouw met 64 éénpersoonskamers, voor arbeidsmigranten die hier tot drie maanden verblijven. Het zou de tweede woonlocatie voor arbeidsmigranten worden. Nu is in het Slothuis - aan de rand van het dorp - plek voor 160 arbeidsmigranten.

De komst van het expat hotel zorgt voor onrust in Spanbroek. - NH Nieuws

Buurtbewoner Rens Vlaar legt uit dat de buurt overlast verwacht, in allerlei verschillende vormen. "Dat zijn ook emotionele bezwaren, over veel herrie en dat soort dingen. En aan mijn erfgrens komt het gebouw te staan", zegt hij. Zijn bezwaar ligt vooral bij de parkeeroverlast. Op de bouwtekening staan 27 parkeerplekken. Vlaar vraagt zich af hoe dat in de praktijk gaat als het hotel vol zit. "Dat lijkt mij een punt van discussie, want ze hebben ook 64 privéauto’s. Het zijn niet alleen bedrijfsauto’s."

Rens Vlaar heeft zijn erf grenzen aan het toekomstige expat hotel. - NH Nieuws

Volgens Simon Loos van de dorpsraad had de gemeente Opmeer al veel eerder stappen moeten ondernemen. "Wij vinden dat de gemeente het had moeten kopen", zegt Loos namens de dorpsraad. "Het stond voor een schappelijke prijs te koop. Dan laat je het slopen en zeg je tegen een projectontwikkelaar 'dien een goed plan in, dan gaan wij kijken wat het beste past', want dan heb je de regie in eigen hand." Spanbroekers willen jongerenwoningen Veel Spanbroekers zagen het als de ideale locatie voor jongerenwoningen. Al is daar in de tien jaren dat het pand leeg stond nooit iets mee gedaan. Zolang de eerste steen nog niet gelegd is, zegt Simon Loos zich met de dorpsraad in te zetten om de plannen om te draaien. Hij heeft gesprekken gehad met de projectonwikkelaar, maar die ketste een voorstel voor jongerenwoningen af. Volgens Loos wil de projectonwikkelaar een onderkomen realiseren voor medewerkers die voor tien jaar gaan werken bij de datacenters van Microsoft in de Wieringermeer. Buurtbewoner Rens Vlaar zet er zijn vraagtekens bij of er überhaupt een contract voor tien jaar is.

Buurman Rens Vlaar vreest dat 27 parkeerplaatsen te weinig is. - NH Nieuws

Vlaar heeft ook weinig vertrouwen in de voorstellen die de dorpsraad wil doen aan de toekomstige en nog onbekende exploitant. Want mocht de bouw doorgaan, dan wil de dorpsraad afspraken maken met de nog onbekende exploitant 'om overlast te voorkomen'. De dorpsraad wil een convenant, waarin het volgende is vastgelegd: na tien jaar moet de locatie omgebouwd worden tot 32 jongerenwoningen. Er moet permanent toezicht zijn en regelmatig overleg om overlast te voorkomen. De dorpsraad heeft zelfs als voorwaarde om een deels elektrisch wagenpark toe te staan, vanwege de geluidsoverlast van ronkende motoren 's morgens vroeg. Weinig vertrouwen Bij buurman Rens Vlaar is er weinig vertrouwen in de dorpsraad. "Bij het Slothuis werd ook gezegd dat de expats geen privéauto hadden, maar dat ze met de trein of het vliegtuig komen. Dat is natuurlijk een utopie", aldus Vlaar. “Wat de dorpsraad nu zegt, dat kunnen ze niet waarmaken. Ze zijn in het verleden ook bij de exploitatievergunning betrokken geweest (van het Slothuis, red.), ik heb er niet zoveel vertrouwen in." Simon Loos zegt een 'positief-kritische' houding te hebben en wil juist in overleg blijven met de partijen. "Ik snap de bezwaren, maar wij gaan uit van vertrouwen en willen dat serieus bespreken." De kwestie wordt op dinsdag 2 februari besproken tijdens een commissievergadering bij de gemeente Opmeer.