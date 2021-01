Franco Antonucci weer inzetbaar voor FC Volendam

"Vandaag deed hij voor het eerst mee met de partij. Dat zag er goed uit", aldus Jonk. Of hij de spelmaker, die op 18 december tegen NAC Breda (3-0) voor het laatst meedee, laat beginnen is nog geen zekerheidje. "Die afweging moeten we maken. Hij is er een maand uit geweest. Laten we hem starten of invallen? Daar gaan we rustig over nadenken. We moeten ook zuinig op hem zijn."

Twee dagen voor het duel met de Superboeren ontbraken keeper Joey Roggeveen en Ibrahim el Kadiri op het trainingsveld. Jonk: "Zij hebben wat kleine klachtjes, maar dat zal geen probleem zijn richting de wedstrijd van zondag. We houden ze uit voorzorg binnen."

Denso Kasius

In de partijvorm liet Jonk dezelfde elf spelers als tegen PSV spelen. Naast de mogelijke entree van Antonucci bestaat ook de kans dat Denzo Kasius zijn opwachting in de basis maakt. Dat zou dan ten koste gaan van Brian Plat De 18-jarige huurling van Jong FC Utrecht rekent er zelf nog niet op. "Ik ben natuurlijk net aangesloten dus ik denk van niet, maar ik hoop wel op mijn eerste minuten."

Met de komst van Kasius is de selectie wat Jonk betreft compleet. "Daar ga ik wel vanuit, ja."

De Graafschap - FC Volendam begint zondagmiddag om 12.15 uur.

(later meer)