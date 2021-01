Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: lukt het de hoornraven om zich voort te planten?

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer horen we dat de hoornraven een nestje met twee eieren hebben, maar om dichter bij de vogels te komen, moeten we langs de gieren, met wie ze het verblijf delen. En dat is geen ongevaarlijke missie.

Dille geeft de hongerige gieren eerst te eten voordat we er langs kunnen. - NH

Als we voor het verblijf van de vale gieren staan, kijken ze ons hongerig aan. Zouden ze iets weten, wat wij niet weten? Volgens dierverzorger Saskia hoeven we ons geen zorgen te maken. "Het ziet er wel spannend uit, dat ben ik met je eens. Maar gieren zijn in principe aaseters. Ze zullen jouw einde niet voorspoedigen, maar mocht jou einde naderen, dan zijn ze er wel als de kippen bij." We weten niet goed of Saskia ons met deze opmerking nu heeft geruststeld of niet. In ieder geval moeten we zo nog langs de vogels om naar de hoornraven te gaan. Voor de zekerheid krijgen ze eerst te eten. Ze hebben gisteren geen eten gekregen, vandaar die hongerige blik. Saskia: "We vasten onze dieren een dag in de week. Roofvogels eten in de natuur niet iedere dag. Dat proberen we een beetje na te bootsen."

Quote "Het vrouwtje van de hoornraven blijft op het nest zitten, dus we houden goede hoop" saskia verbruggen, dierverzorger

Nestje We lopen achter dierverzorgers Saskia en Dille aan door het gierenverblijf. Helemaal ongevaarlijk is het niet, zo blijkt. Als Dille even niet oplet, bijt een van de gieren in haar kuit. En gieren hebben een scherpe snavel. Gelukkig hebben we een hark mee om ze op gepaste afstand te houden. Saskia heeft ook ander eten bij zich, dat is voor de Noordelijke Hoornraven. Die zitten momenteel in het binnenhok, omdat het buiten te koud voor ze is. Ze hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om twee eieren te produceren. "En daar zijn we heel blij mee", zegt Saskia met een grote glimlach. "Deze twee hoornraven hebben eerder eieren voortgebracht, maar bij de vorige eigenaar maakten ze steeds de eieren stuk. Ze hebben toen de eieren weggehaald en in de broedmachine gelegd. Daar zijn jongen uitgekomen. Wij willen heel graag dat ze het zelf gaan doen."

Het nest van de hoornraven - Dille Vos

Om de hoornraven niet te verstoren bij hun belangrijke taak, laten de verzorgers de vogels met rust. "Als wij er in komen, vindt ze dat ze ons weg moeten jagen. We doen alleen de deur open, verwisselen snel het eten en doen dan de deur weer dicht. Verder doen we helemaal niks. Tot nu toe gaat het goed. Het vrouwtje blijft op het ei zitten, dus we houden goede hoop." Ook wij moeten op afstand blijven en krijgen de eieren dus niet te zien. Saskia legt de twee emmers met voer in het verblijf en neemt het oude eten weer mee terug. Ze krijgen heel gevarieerd eten: vlees, groenten, brokjes en meelwormen. Veel trek hebben ze overigens niet. Saskia: " Ze eten op het moment minder, want ze doen ook minder. Zij zit natuurlijk de hele dag stil op dat ei en hij brengt haar af en toe eten." De eieren van de hoornraaf komen meestal al na een maand uit, dus we zullen snel weten of het een succesvolle leg is."

