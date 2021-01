Asfalt weg, plantsoen terug: bewoners willen 'Westerpark' in ere herstellen

HOORN - Wat nu een grote parkeerplek is langs de Westerdijk, was vroeger een plantsoen. En dat ziet bewoner Rico Klaasssen Bos maar wat graag terugkeren. Samen met zijn vriend heeft hij het plan gevat voor een 'Westerpark' aan het Markermeer en zoekt nu steun om het idee middels een burgerinitiatief op de agenda van de raad te krijgen. Rico: "We zitten inmiddels op 150 handtekeningen."

Dat we hier kwamen wonen dacht ik al: wat een prachtig uitzicht, zonde eigenlijk dat hier parkeerplaatsen zijn", vertelt Rico Klaassen Bos tegen NH Nieuws. Een maand geleden las hij de plannen voor de Poort van Hoorn waarin verschillende parkeerplaatsen uit de binnenstad verdwijnen en gecentreerd worden bij het Transferium. "Er lopen hier altijd honderden mensen over de dijk, het zou mooi zijn als die door het park naar de binnenstad kunnen wandelen."

"Hier wordt alles nu zo mooi aangepakt, we krijgen een mooi strand binnenkort, de boulevard wordt aangepakt. Het zou fantastisch zijn als veel mensen van buitenaf hier naar het strand komen, via deze route. Met mooi weer lopen er nu al honderden het loopje over de dijk. Deze plek verdient meer dan een lelijke plak asfalt."

Met de ontwikkelingen van het Hoornse stadsstrand, wordt ook de Westerdijk onder handen genomen. In de komende jaren wordt er een boulevard aangelegd, wordt de dijk verbreed en komt er een nieuw voet- en fietspad. De initiatiefnemers vinden dan ook dat de parkeerplaats de dijk nu ontsiert en dat die niet achter kan blijven in de veranderingen.

"Ik vind het heel belangrijk dat dit in ere hersteld wordt en bijdraagt aan de pracht en praal van Hoorn"

"Het is een heel leuk plan en een prachtige plek ervoor. Maar de hoeveelheid parkeerplekken die dan zullen verdwijnen, moeten wel ergens anders gecompenseerd worden", aldus vice-voorzitter Annet Kwantes van de OSH. "Ik zou zeggen, formeer een werkgroep met alle belanghebbenden en de gemeente en ga ervoor zitten. Dan ben je ongeveer twee jaar verder en dan is het klaar, zo hebben we het met het Kerkplein ook gedaan."

Terug naar vroeger

De uitwerking van het plan was niet moeilijk, want vroeger blijkt hier al een parkje te hebben gelegen wat gediend heeft als inspiratie. Rico: "Mijn opa is lang geleden overleden maar die spaarde vroeger ansichtkaartboekjes van Hoorn. Toen we hier kwamen, kreeg ik een aantal boeken van mijn oma met mooie plaatjes en ook foto's van de Westerdijk."

Aan de woonkamermuren hangen een aantal uitvergroote Hoornse stadsgezichten. "Mijn opa is hier ook opgegroeid en vertelde dat het er vroeger zo mooi was en dat hij altijd in het plantsoen ging voetballen."

Rico probeert zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om het burgerinitiatief in te dienen. "Dit is zo'n historische plek. Ik vind het heel belangrijk dat dit in ere hersteld wordt en bijdraagt aan de pracht en praal van Hoorn."