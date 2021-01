Goois Natuurreservaat in actie tegen wegwerpbekers in de natuur

LAREN - Tijdens de lockdown is een wandeling maken een van de weinige mogelijke uitjes. Vaak wordt er dan onderweg nog ergens een 'koffie to go' gekocht. Dat merkt ook het Goois Natuurreservaat, dat het aantal gedumpte wegwerpbekers in de Gooise natuur drastisch ziet toenemen. Daarom komt de organisatie in actie.

Veel horecagelegenheden die grenzen aan het Goois Natuurreservaat verkopen eten en

drinken in wegwerpbekers en -bakjes. Die belanden bij lange na niet allemaal keurig in de prullenbak. Daarom hebben het Goois Natuurreservaat en het Theehuis 't Buk de koppen bij elkaar gestoken en een duurzame meeneembeker ontwikkeld.

De beker is voor 50 procent gemaakt van koffieschillen en heeft een siliconen band om hete

vingers te voorkomen. "Een warme drank to go is natuurlijk heerlijk als je buiten bent. Helaas komt er veel afval bij kijken. Deze actie scheelt ons vele bekers rapen per dag", vertelt bedrijfsleider Gideon de Looze. "Het is fantastisch dat we kunnen samenwerken met het

Goois Natuurreservaat om rommel in de natuur tegen te gaan. Wij gaan ons best doen

iedere klant een beker te verkopen!"

Als de actie goed loopt, overweegt het Goois Natuurreservaat ook te gaan samenwerken met andere horecabedrijven in de buurt van natuurgebieden.