Natuurlijk Noord-Holland: Natuur is veel dichterbij dan je denkt

PURMEREND - Eenden, eksternesten, halsbandparkieten en baltsende nijlganzen: de natuur is overal! Zelfs in een nieuwbouwwijk als Purmer-Zuid tussen rijtjeshuizen en woonerven. "Hier in het riet zitten natuurlijk meerkoeten en van verder op de plas kan je de eenden al horen." Met Arjan Postma op stap val je van de ene waarneming in de andere. "Kijk dat is het nest van een ekster, met zo'n dak er op."

Voor veel mensen is natuur iets heiligs waarvoor je op reis moet, of op zijn minst een erkend natuurgebied in moet waar borden bij staan met daarop de tekst: "Hier begint de Natuur", met een hoofdletter N. Daar klopt natuurlijk niets van. Natuur is alles wat leeft zonder dat het door mensen wordt gecontroleerd, gesnoeid of gehouden. "Natuur is overal!", zegt Arjan. "De merel in je tuin is natuur. Het gras tussen de stoeptegels is natuur. De meeuwen in de lucht zijn natuur."

En meeuwen zijn er genoeg in Purmer-Zuid. Het is zo'n nieuwbouwwijk als die je overal in Noord-Holland kan vinden. Met woonerven, rijtjeshuizen met tuinen, waterpartijen, grasvelden en bossages.

Over die meeuwen weet Arjan wel iets interessants te vertellen: "Weet je dat die meeuwen allemaal in verbinding met elkaar staan? Ze vliegen allemaal boven hun eigen stukje wijk, stad of land. Als de éne iets eetbaars ziet, duikt hij naar beneden. Dat zien de andere meeuwen en die komen dan meteen aangevlogen. Zo profiteren ze allemaal van elkaars ogen." De kraai die iets verderop in een boom zit, heeft een andere strategie. "Die kraai is slim genoeg om zijn energie te sparen. Hij hoeft alleen maar de paar meeuwen in zijn directe omgeving in de gaten te houden om te weten of er een eind verderop iets eetbaars is gevonden. Meestal is hij er snel genoeg bij om wat brood of zo van de meeuwen te pikken."

Agressief

Over brood gesproken. Als ik de eendjes wil gaan voeren met een korst brood dat ik in mijn zak heb, komt mij dat op een standje van Arjan te staan. "Brood is helemaal niet goed voor eenden. Daar zit veel te veel zout in en makkelijk verteerbare koolhydraten. Als je eenden wil voeren, moet je dat doen met kippenvoer of zo, want daar zitten veel granen in. Of anders tuinvogelzaad. Dat zinkt snel naar de bodem, maar op een randje ijs bij een wak of aan de waterkant kunnen eenden er wel bij. En voed alleen als het echt nodig is. Obese eenden zijn er al genoeg." De broodkorst verdijnt weer in mijn zak.

Tekst gaat verder onder de foto