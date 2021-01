Werkzaamheden aan nieuwe parkeerplaats sv Westfriezen hervat: "Grote opluchting"

ZWAAG - De gemeente Hoorn heeft afgelopen week opdracht gegeven om de werkzaamheden aan de tijdelijke parkeerplaatsen bij sv Westfriezen te hervatten. "Daar zijn we hartstikke blij mee. Ze zijn hier gisteren en eergisteren geweest met een shovel en vrachtwagen", vertelt Piet Roos, secretaris bij de sportvereniging. "We hopen dat de werkzaamheden volgende week zijn afgerond."

De sportvereniging in Zwaag kampt al tijden met een tekort aan parkeerplaatsen, waardoor bezoekers hun auto's vaak in de omliggende woonwijk parkeerden. Die problemen moesten verholpen worden door de aanleg van een nieuwe, tijdelijke parkeerplaats voor 140 auto's op de voormalige Balk-locatie. Maar door het niet hebben van een ontheffing van de wet Natuurbescherming werden de werkzaamheden afgelopen augustus opgeschort.

Afgelopen week gaf de Omgevingsdienst Noord-Holland toestemming om de nieuwe parkeerplaatsen te realiseren, waarna de aannemer maandag met de voorbereidingen kon beginnen. Bij sportvereniging Westfriezen zijn ze blij dat de nieuwe parkeerplek er eindelijk komt.

Opluchting

"Dit is alleen maar positief voor ons", licht secretaris Piet Roos toe. "De opluchting is niet alleen bij ons heel groot, maar ook bij de bewoners van het Krijt en de Julianalaan, waar onze bezoekers hun auto parkeerden."

Afgelopen jaar werd de fietsenstalling van sv Westfriezen al gemoderniseerd. Omwonenden werden evenals de sportvereniging afgelopen week geïnformeerd over de hervatting van de werkzaamheden aan de nieuwe parkeerplaats. Roos hoopt dat de werkzaamheden volgende week zijn afgerond. "Dan pas sturen wij de bevestiging naar andere sportverenigingen, dat de Oostergouw onze nieuwe parkeerplek is."

Avondklok

Net als andere verenigingen kampt Westfriezen met de maatregelen die de avondklok met zich meebrengt. "Je kan er van alles van vinden, maar je moet roeien met de riemen die je hebt", aldus secretaris Piet Roos. "We hebben gewoon te maken met een gezondheidscrisis. Dan is sport belangrijk, maar ook nog steeds een bijzaak."

De afgelopen tijd zijn er meerdere onderhoudsklussen uitgevoerd aan het complex. Vooral de kantine werd in die periode onder handen genomen. Komende week kan de jeugd blijven trainen, en de eerste selectie vervroegt hun training. "Zo kunnen ze evengoed een uur met elkaar aan de slag, en zijn ze op tijd thuis voordat de avondklok ingaat. We moeten creatief zijn met wat we wel kunnen doen."