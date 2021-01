Geen extra boa's om avondklok te handhaven: "Taak van de politie"

Bijl maakt zich wel zorgen: "Er worden nog steeds mensen ziek en gaan nog steeds mensen dood aan corona." Hij hoopt dan ook dat iedereen in zijn gemeente zich aan de avondklok houdt.

Toch worden er dus voorlopig geen extra boa's ingezet. "Dat is een taak van de politie, net zoals elders in het land. Wel gaan de boa's handhaven voor 21.00 uur. Ze zullen groepen aanspreken om op tijd naar huis te gaan."

Begin deze week werd bekend dat er in het verzorgingshuis De Rusthoeve in Purmerend de Britse variant van het coronavirus is opgedoken. Burgemeester Bijl heeft geen idee waar de Britse variant vandaan komt. "De cijfers fluctueren overigens wel. We houden het goed in de gaten. Overigens was niet iedereen in de Rusthoeve besmet met de Britse variant, maar dat er wat aan de hand is in Purmerend, is duidelijk."