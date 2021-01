Familie Boon maakt zich klaar voor nieuwe Afrika-reis

ENKHUIZEN - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus vetrekt de familie Boon opnieuw naar het Afrika voor een reis over het continent, die uiteindelijk moet eindigen in hun woonplaats Enkhuizen. "Als we één ding geleerd hebben van afgelopen keer is het dat je geen plannen kunt maken", vertelt Gerdien van Tongeren, die samen met haar man Meindert Boon en drie kinderen op 1 maart wil vertrekken.

Het gezin was destijds in Botswana aangekomen, nadat ze voornamelijk door Zuid-Afrika en Namibië had gereisd. Volgens Gerdien waren ze net op elkaar ingespeeld, wisten ook hun jonge kinderen Anna, Fedde en Ids wat wel en niet kon met hun verbouwde auto en raakten ze steeds meer vertrouwd met het Afrikaanse continent en haar bevolking.

"Dat heeft zeker voor extra motivatie gezorgd om opnieuw het avontuur aan te gaan", laat Gerdien weten. "Sowieso voelde het voor ons echt of we net begonnen waren. Eigenlijk hadden we het reizen net een beetje onder de knie."

Het gezin vertrok in december 2019 met het vliegtuig naar Afrika, waar hun tot woning omgebouwde Landrover klaarstond voor vertrek. In een jaar tijd zouden zij het hele continent doorkruisen, om daarna terug te keren in Enkhuizen. Helaas gooide corona roet in het eten van de plannen van de familie Boon en keerden zij al na drie maanden huiswaarts.

"Het leven was zo mooi. Toen we terug moesten wisten we al zeker dat dit geen einde zou zijn maar slechts een pauze. We hadden alleen nooit gedacht dat die pauze een jaar zou duren."

Minder gepland

Waar de reis afgelopen jaar min of meer gepland stond, hebben de Enkhuizers dit keer minder plannen voor de reis. "Helemaal in de huidige wereld is het moeilijk om meer dan een jaar vooruit te plannen", legt Gerdien uit. "Dat doen we dan ook niet. Onze wens om naar huis te rijden hebben we laten varen. We gaan nu vooral eerst terug naar de auto, ons huis op wielen, om de vrijheid van het buitenleven weer te ervaren. Verder is het vooral waar de wind ons brengt en hoe lang de spaarpot gevuld blijft."

Momenteel geldt er voor de hele wereld een negatief reisadvies voor niet-noodzakelijke reizen en minister-president Mark Rutte kondigde eerder in een persconferentie aan dat Nederlanders wordt opgeroepen om niet voor half maart te vertrekken naar het buitenland.

"Wij zijn het met Rutte eens dat je geen vakanties in moet plannen", licht Meindert toe. "Dat willen we helemaal niet aanmoedigen of uitstralen. Het is ook niet zo dat we de regels aan onze laars willen lappen, maar wij zien onze reis niet als een vakantie. De bedoeling is echt om daar voor langere tijd te blijven, misschien wel meer dan een jaar. Bovendien is het land veel groter dan Nederland en komen wij niet in de steden. Dus we komen minder mensen tegen."

Als het nodig is om de reis uit te stellen, dan kan de familie Boon daar begrip voor opbrengen. "Dan kunnen we ook een paar weken later gaan. Daar zij we heel flexibel in", aldus Meindert. "Maar als wij daar in de natuur zijn, dan lopen we minder risico. We zijn zelfvoorzienend door onze auto, waarin we ook slapen. Zo hebben we een eigen watersysteem, een zonnepaneel om energie op te wekken en bijvoorbeeld een koelkast om eten en drinken in te bewaren."

Lagere verwachtingen

Naast een minder strak georganiseerde planning zijn de verwachtingen van het Enkhuizer gezin ook een stuk lager dan bij hun vorige reis. Volgens Gerdien is dit ook uit een soort zelfbescherming. "Het heeft er echt wel ingehakt dat we onze droomreis waar we zo lang naar toe hebben geleefd zo abrupt moesten afbreken."

Het gezin is daarom van plan om tijdens het nieuwe avontuur langzamer te reizen en meer van de omgeving en van de natuur te genieten. Ze zaten naar eigen zeggen aan het begin van hun vorige avontuur te veel in de auto en hingen nog te veel te Westerse toerist uit. "Als je langer op één plek bent maak je natuurlijk ook veel makkelijker contact met de lokale bevolking en daar komen vaak de mooiste ervaringen uit. Het is deze keer veel meer go with the flow en meer een lifestyle dan een reis. Deze keer hebben we ook geen einddatum."