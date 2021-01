Transformatie recreatieparken De Kogge I en De Maar naar woonwijk gaat door

OOSTWOUD - Ondanks de ophef in de buurt, stemt de raad van Medemblik met ruime meerderheid in met het voorstel om vakantieparken De Maar (Twisk) en De Kogge 1 (Oostwoud) te transformeren naar woonwijk. Vlak voor de raadsvergadering van gisterenavond stelden buurtbewoners een brandbrief op om de omzetting tegen te gaan, omdat zij niet zouden zijn geïnformeerd en zorgen hebben over de parkeeroverlast.

De brandbrief werd ondertekend door ruim twintig buurtbewoners. Vier politieke partijen dienden naar aanleiding van het bezwaar een voorstel in om over het park De Kogge I later een besluit te nemen. Maar een ruime meerderheid (15 tegen 10 stemmen) ging na ruim een uur vergaderen, niet mee met het amendement.

Participatie

"Als de gemeente serieus genomen wil worden als het gaat om burgerparticipatie, dan is de beste keuze de omzetting van het park uit te stellen en de tijd te nemen alsnog met omwonenden in gesprek te gaan", zo zei fractievoorzitter Siem Zeilemaker van Progressief West-Friesland (PWF). Ook Piet Mosch van GemeenteBelangen trok de parkeerproblematiek in twijfel en stelde de vraag of er 'extra nieuwe parkeerplekken op de bestaande plekken op het terrein moeten komen.'

Eerder deze week is wethouder Van Langen met meerdere buurtbewoners in gesprek gegaan en concludeerde dat 'we in de communicatie een steek hebben laten vallen'. Ze bood daar eerder dan ook al excuses voor aan.

Geen uitstel

Als de omzetting van De Kogge I nog langer wordt uitgesteld, zou dat in de praktijk niks meer veranderen, meenden de partijen die instemden met het raadsvoorstel. De meerderheid van de raadsleden kon zich daarbij vinden in de uitleg van wethouder Van Langen en dat zij alsnog direct met bewoners in gesprek was gegaan.