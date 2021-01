LIVE NH Sport met Telstar - Jong AZ

VELSEN-ZUID - In de eerste divisie vanavond één wedstrijd met twee Noord-Hollandse ploegen. Om 21.00 uur is in Velsen-Zuid de aftrap van Telstar - Jong AZ. Dit duel is uiteraard live op de radio te volgen bij NH Sport.

Jong AZ staat slechts achttiende. De Alkmaarse talentenploeg haalde minder dan de helft van het puntenaantal van Telstar. Positief is dat trainer Michel Vonk dit seizoen al een groot aantal spelers hun debuut heeft laten maken in het profvoetbal.

Eerder dit seizoen eindigde de ontmoeting in Wijdewormer in een 1-1 gelijkspel. Alle vier de ontmoetingen in het verleden bij Telstar werden door de Witte Leeuwen gewonnen. Of dat vanavond ook weer zo is, hoor je van versglaggever Edward Dekker.

NH Sport is er vanaf 19.00 tot 23.00 uur. Met natuurlijk ook een vooruiitblik op de wedstrijden van zondag tussen Fortuna Sittard en Ajax, Feyenoord - AZ en FC Volendam - De Graafschap. Presentatie Rob Mooij en Stef Swagers.