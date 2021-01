Nieuwe plek gezocht voor karakteristieke Vishal van het markthalterrein in Amsterdam

"Dit soort wederopbouwarchitectuur hebben we nog maar weinig in Nederland dus het is belangrijk is dat het blijft bestaan”, vertelt Wouter van Elburg van Erfgoedvereniging Heemschut. Dat het gebouw geen monumentenstatus heeft vindt hij onterecht. “Wat je vaak ziet bij dit soort gebouwen is dat het zo intensief gebruikt is dat het helemaal verrommeld is en dat je nauwelijks meer ziet hoe mooi het ooit in beginsel was”, aldus Van Elburg.