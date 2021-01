Klein lichtpuntje voor sporters bij invoering avondklok: "21.00 uur scheelt al enorm"

HEERHUGOWAARD - Dat de avondklok sporters flink beperkt in hun mogelijkheden, lijdt geen twijfel. Het nieuws dat de maatregel niet vanaf 20.30 uur, maar vanaf vanaf 21.00 uur gaat gelden, was voor hen dan ook een aangename verrassing. Dat halve uur maakt namelijk een groot verschil, zegt Robin Korving, trainer van atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard.

"Nu kunnen we bijvoorbeeld pas om zeven uur beginnen en dan tot half negen doorgaan", zegt Korving. "Dus nu kan ik toe met een half uurtje eerder beginnen, anders was dat een uur."

En dat geeft nou net sommige sporters de tijd die ze nodig hebben. "Sommige zeiden dat ze 30 minuten later zouden komen en dan heb je natuurlijk ook ouders en zo. Of oudere atleten die zelf gewoon werken." Ook voor trainers biedt het net wat meer ruimte. "Het is nou net het halfuurtje extra dat mijn collega-trainers nodig hebben om wat te eten en om te kleden."

Hij is in ieder geval blij dat ze, ondanks alle regels als afstand houden, nog wat kunnen in deze tijd. Binnen trainen gaat natuurlijk niet, maar buiten wel. Wat toch wel het meest gemist wordt, zijn de wedstrijden, zegt de trainer. "Atletiek is toch een meetsport. In april zouden de competities van start gaan. We moeten er echt met z'n allen in maart van af zijn, dan ben ik er echt klaar mee", zegt Korving lachend.

Korving is oud-topsporter en zo'n drie keer in de week te vinden op de atletiekbaan van Hera. Afgelopen woensdag sprak NH Nieuws hem al op de atletiekbaan over de - toen nog mogelijke - invoering van de lockdown: