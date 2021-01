Passagiers uit Verenigd Koninkrijk voorlopig niet welkom in haven IJmuiden

IJMUIDEN - Reizigers vanuit Newcastle kunnen in ieder geval tot 9 februari niet met de boot naar IJmuiden. Op die manier hoopt het college van burgemeester en wethouders van Velsen de Britse variant van het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Vrachtwagens kunnen nog wel met de boot van Newcastle naar IJmuiden. Daarmee doet zich dezelfde situatie voor als in december. Ook toen konden passagiers enige tijd niet met de boot naar IJmuiden, maar hadden vrachtwagens wel toegang tot de haven. Het is voor passagiers nog wel mogelijk om vanaf IJmuiden met de boot naar Newcastle te gaan.

'Geen verrassing'

"Dat komt niet als een verrassing", zegt Florian Vreeburg van KVSA, de beheerder van de terminal . "Het is vooral vervelend voor de rederijen en de terminals. Er komen dit jaar natuurlijk al bijna geen passagiers aan in de haven. Het gaat ze dus ook niet veel geld kosten, maar het is toch weer een extra klap."

Het verbod op passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk gaat in op 23 januari en geldt dus in ieder geval tot 9 februari. Premier Rutte maakte woensdag tijdens de persconferentie al bekend dat er vanaf zaterdag een vliegverbod geldt voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. De trein van Amsterdam naar het Verenigd Koninkrijk blijft wel rijden, maar alleen voor noodzakelijke reizen.