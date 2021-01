Vaccineren gehandicapten vraagt veel voorbereiding: "Geen druppel vaccin verspillen"

Het vaccineren van deze doelgroep is een uitdaging, zegt Mirjam Stegers, beleidsmedewerker bij gehandicapteninstelling 's Heeren Loo in Schagen, in een interview op NH Radio. Bij 's Heeren Loo wonen mensen met een verstandelijke beperking, maar de organisatie begeleidt ook cliënten thuis.

Het was deze week een spannende week voor medewerkers en cliënten, vertelt Stegers. "Tijdens een vaccinatie gaat er altijd een begeleider mee met een cliënt. Zo zorgen we ervoor dat er geen een druppeltje van de vaccinatie verspild wordt."

Met filmpjes en gesprekken zijn de cliënten in de instelling de afgelopen weken voorbereid op de vaccinatie. "Daar zit een heel groot team achter. Veel cliënten wisten al via het nieuws wat hun te wachten stond. Dit nieuws kijken ze samen met begeleiders."

Zware tijd

Voor veel cliënten is de komst van een vaccinatie een opluchting. "Veel van onze bewoners maakten een vreugdedansje en waren heel blij toen ze het nieuws over een aankomende vaccinatie hoorden." De anderhalvemetersamenleving is momenteel erg zwaar voor ze, legt Stegers uit. "Ze zijn gewend om te zwaaien en iemand een hand of knuffel te geven. Het heeft veel energie en begeleiding gekost om dit uit hun systeem te krijgen." Met extra voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van een masker en handschoenen, konden de bewoners toch nog aandacht krijgen. "Zodat we ze toch een aai over hun bol konden geven."

Om hun cliënten extra te motiveren voor de vaccinatie, worden er na de prik diploma's uitgedeeld. "Wij hebben prikdiploma's. Daar zijn onze cliënten superblij mee."